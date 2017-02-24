Минэкономразвития передумало вводить санкции против 15 импортеров сжиженного газа

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках расследования дела о возможном нарушении законодательства несколькими украинскими импортерами топлива пересмотрело целесообразность применения к ним торговых санкций и готово разрешить им ведение внешнеторговых операций.

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Как говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, пересмотр санкций коснется 15 компаний, в то время как изначально они должны были применяться к порядка 20 фирмам.

В министерстве напомнили, что в начале февраля 2017 года на основании представлений Службы безопасности Украины Минэкономразвития применило специальную санкцию в форме временной приостановки внешнеэкономической деятельности к некоторым импортерам горюче-смазочных материалов. По данным СБУ, денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами в адрес нерезидентов, зарегистрированных в «офшорных» юрисдикциях, частично использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Специальная санкция должна была вступить в силу 18 марта 2017 года.

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«Вместе с тем, в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения субъектов внешнеэкономической деятельности, ассоциаций производителей и СМИ, в которых говорилось об отсутствии правонарушений, ставших причиной к применению специальной санкции, - разъясняется в сообщении. - В этой связи Минэкономразвития срочно провело совещание с компаниями и отраслевыми ассоциациями, а также обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой пересмотреть материалы о наличии в действиях субъектов внешнеэкономической деятельности правонарушений. 23 февраля СБУ сообщило Минэкономразвития, что первичные данные о правонарушениях доказаны частично, а причастность субъектов хозяйствования к причинению вреда интересам Украины не доказана».

Как сообщал УНИАН, начиная с августа 2016 года СБУ и Энергетическая таможня проводили досмотры импортируемых в Украину партий сжиженного газа, которые, по мнению компаний-импортеров, длились довольно долго и в результате которых трейдеры не могли провезти газ в страну. По данным СМИ, некоторые поставщики уже подали в суд, чтобы оспорить действия СБУ и их правомерность.

13 февраля 2017 года Минэкономразвития наложило санкции, однако участники рынка заявили, что они коснулись 40% рынка и это может привести к крайне негативным последствиям.