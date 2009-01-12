Дмитрий Медведев согласен с Александром Медведевым

Положения Меморандума о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами России и Украины от октября 2008 года утратили силу и не могут быть основой для дальнейших переговоров, считает президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом он заявил сегодня в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Кроме того, в телефонном разговоре президенты России и Украины договорились дать поручения правительствам и газовым компаниям двух стран об активизации переговоров по продаже российского газа Украине на текущий год.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН подписали меморандум, согласно которому ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» заключают прямые договоры на поставку газа в Украину, при этом цена на газ, закупаемый Украиной у России, и тариф на транзит газа через территорию Украины должны быть повышены до уровня европейских в течение трех лет.

12 января т.г. Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность, что контракт на поставку газа в Украину в 2009 году будет подписан в соответствии с условиями этого меморандума.