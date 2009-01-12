Коммиссар ЕС сможет завтра назвать виновных
Если газа не будет
Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС говорит, что если завтра не начнется транзит газа, он сможет точно сказать, кто виноват в этом.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ПИБАЛГС заявил сегодня на пресс-конференции после завершения чрезвычайного заседания Совета министров по вопросам энергетики ЕС.
«Если этого не произойдет (начала транзита газа – УНИАН), я смогу реально сказать, кто ответственен за ситуацию», - сказал он.
Комиссар отметил, что до 8-и часов утра по Брюсселю, все наблюдатели уже будут находиться на измерительных станциях, и поэтому будет легче сказать, кто виноват за задержку с транзитом.
В свою очередь присутствующий на пресс-конференции министр по вопросам промышленности и торговли председательствующей в ЕС Чехии Марте РИМАН отметил, что сегодня невозможно сказать, кто был виноват в прекращении поставки газа в Европу.
«Возможно мы никогда не узнаем, кто был виновным», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что поставки газа в Европу могут быть возобновлены 13 января в 8 утра по среднеевропейскому времени (в 9 по киевскому времени).