ВБ готов предоставить до 400 млн. долларов
На кредитование энергосбережения
Всемирный банк (ВБ) готов предоставить Украине до 400 млн. долл. на льготное кредитование программ энергосбережения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК сегодня в ходе селекторного совещания с губернаторами.
Он считает, что для внедрения программ по энергосбережению можно будет рассчитывать на получение льготных кредитов. «Я не верю, что 500 млн. грн., которые предусмотрены в Стабилизационном фонде, будут собраны и направлены на эти цели», - добавил первый замминистра.
По информации А.МАЗУРЧАКА, подписан и ратифицирован договор со Всемирным банком на 140 млн. долл. «Есть такое предложение: Всемирный банк готов предоставить до 400 млн. долл. по льготному режиму под 4% на 15 лет. И мы могли бы в этом направлении поработать», - отметил он.
А.МАЗУРЧАК добавил, что завтра на совещании в министерстве с начальниками управлений ЖКХ обладминистраций среди прочих будет рассматриваться вопрос по привлечению инвестиций в отрасль.
Кроме того, министерство поддерживает предложение по привлечению кредитных ресурсов, в том числе и для оплаты газа.