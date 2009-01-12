Украина отозвала декларацию к газовому протоколу

Украина отозвала свою декларацию к газовому протоколу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по завершении чрезвычайного заседания Совета министров по вопросам энергетики ЕС министр по вопросам промышленности и торговли председательствующей в ЕС Чехии Мартин РИМАН.

“Украина отозвала свою одностороннюю декларацию, и таким образом не должно быть больше никаких препятствий для транзита газа”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина, подписывая протокол о мониторинговой миссии по транзиту газа, представила также свою декларацию к нему, чем вызвала возмущение России, которая требовала отозвать этот документ, несмотря на то, что Украина с самого начала заявляла, что декларация не является частью соглашения, а лишь представляет позицию Украины.