Минэкономразвития отменило санкции против 15 нефтетрейдеров

Министерство экономического развития и торговли отменило торговые санкции в отношении 15 импортеров горюче-смазочных материалов, которые были введены по инициативе Службы безопасности Украины в связи с подозрением в выведении денег в офшорные юрисдикции и финансировании незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter.

"Михаил Титарчук (заместитель министра - УНИАН) по поручению Кубива (Степана Кубива, главы Минэкономразвития - УНИАН) подписал приказы об отмене санкций в отношении импортеров сжиженного газа", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2017 года на основании представлений Службы безопасности Украины Минэкономразвития применило специальную санкцию в форме временной приостановки внешнеэкономической деятельности к некоторым импортерам горюче-смазочных материалов.

По данным СБУ, денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами в адрес нерезидентов, зарегистрированных в "офшорных" юрисдикциях, частично использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Специальная санкция должна была вступить в силу 18 марта 2017 года. Позднее в министерстве отметили, что первичные данные о правонарушениях доказаны частично, а причастность субъектов хозяйствования к причинению вреда интересам Украины не доказана.