Польша определилась с оператором строительства газопровода до границы с Украиной

Польский оператор сети газопроводов компания Gaz-System выбрала подрядчика, ответственного за строительство трубопровода Германовичи-Страхоцина, который является важным элементом в интеграции польской газотранспортной системы с системами Словакии и Украины, сообщается на сайте Gaz-System.

По результатам процедуры публичного тендера подрядчиком работ будет компания PGNiG Technologie SA.

Читайте такжеУкраина может стать энергонезависимой за счет импорта газа из Норвегии и развития возобновляемой энергетики – экспертыТрубопровод Германовичи-Страхоцина является частью восточной нитки энергетического коридора Север-Юг. Его протяженность составит около 72 км. Ориентировочная стоимость - порядка 288 млн злотых (72 млн долл.). Ожидаемая дата завершения - 2019 год.

"Целью проекта является повышение уровня энергетической безопасности страны, а также модернизация и расширение системы передачи газа в юго-восточном регионе Польша. Проект имеет большое значение в контексте планируемого строительства нового газопровода Польша-Украина, который будет пролегать между узлом в Германовиче с польской стороны и "Бильче-Волица" - с украинской", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года украинский и польский операторы газотранспортных систем, компании "Укртрансгаз" и Gaz-System S.A., подписали соглашение о правилах взаимодействия для соединения транспортных систем двух стран через будущий интерконнектор "Польша – Украина". Планируемый газовый интерконнектор "Польша-Украина" включает в себя строительство нового газопровода между узлом "Германовичи" на польской стороне и "Бильче-Волыця" на украинской стороне. Ожидается, что этот газопровод позволит увеличить пропускную способность до 5 миллиардов кубометров в год в 2020 году, когда также будет завершено расширение польской ГТС.

По данным "Укртрансгаза", в феврале 2016 года организаторы этого проекта обратились к Энергетическому сообществу с просьбой о получении статуса "Проект общего интереса", в октябре Сообщество поддержало данную инициативу. В июне 2016 года компании-операторы ГТС завершили подготовку технико-экономического обоснования данного проекта и сообщили, что начало строительства запланировано на 2017 год.

Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличить возможности импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечить возможность хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна позволить увеличить пропускную способность, ввиду того, что сейчас максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 миллиарда кубометров в год. Данный проект планируется завершить к 2020 году.