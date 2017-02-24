На Луганскую ТЭС Ахметова продолжают возить антрацит из зоны АТО

Дефицитный антрацитовый уголь, поставки которого практически перекрыты в связи с блокадой зоны АТО, продолжает поступать только на Луганскую ТЭС (г. Счастье, Луганская обл.), которая находится на подконтрольной Украине территории и входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Общественного совета при Минэнергоугля сообщила директор департамента электроэнергетического комплекса Ольга Буславец.

"С неконтролируемой территории антрацит поступает на сегодняшний день исключительно на Луганскую ТЭС, которая работает в отдельном энергорайоне. 35% от всего антрацита, который сосредоточен на складах тепловой генерации, – это как раз склады Луганской ТЭС", - сказала она.

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Также она добавила, что все остальные ж/д переходы для поставок угля были заблокированы с 10 февраля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу "Луганск – Попасная" в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, в результате чего было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии. По его словам, маршрут "Луганск – Попасная" - это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем ТЭС в Счастье (Луганская обл.).

17 февраля представитель штаба блокады и экс-командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский сообщил, что участники блокады планируют заблокировать все ж/д переходы, по которым вывозится уголь из зоны АТО.

В результате блокирования поставок энергетического угля, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в энергетике, которые предполагают экономное потребление дефицитного угля антрацитовой группы, который добывается только в зоне АТО.

Справка УНИАН. По данным корпоративного сайта ДТЭК, Луганская ТЭС с начала сентября 2014 года эта работает в режиме энергоострова в результате повреждения магистральных электрических сетей.

Луганская ТЭС находится возле г. Счастье, на подконтрольной Украине территории и генерирует электроэнергию для потребителей Луганской обл. По данным компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", по состоянию на 24 февраля 2017 года запасов антрацита на Луганской ТЭС хватит на 67 дней работы станции.