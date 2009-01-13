Газпром не оглашает объем сокращения добычи

Заместитель главы правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ не оглашает на сколько сократилась добыча газа в России из-за закрытия 100 скважин.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам по окончании встреч в Брюсселе с министрами энергетики стран-членов ЕС и Украины.

«Это технические детали, и я не могу их оглашать», - сказал он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос УНИАН о том, хватит ли России газа после закрытия 100 скважин на обеспечение европейских контрактов, А.МЕДВЕДЕВ ответил утвердительно.

«У нас газа достаточно для выполнения всех наших обязательств», - сказал он.

Напомним, 12 января министр энергетики России Сергей ШМАТКО заявил, что «Газпром» за время российско-украинского газового конфликта вынужден был закрыть около 100 скважин. При этом вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН отметил, что закрытие осуществлялось с целью не допустить слишком высокого давления в газотранспортной системе России.