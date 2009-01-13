РФ непоследовательна в ситуации с газовым меморандумом

Заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о фактическом отказе выполнять газовый меморандум, подписанный премьер-министрами Украины и России в октябре 2008 года, еще раз свидетельствует о непоследовательности позиции РФ в веденни газовых переговоров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Это свидетельствует о том, что российская сторона, к большому сожалению, непоследовательна, если это, конечно, произойдет (если Россия действительно откажется выполнять условия меморандума – УНИАН)», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что на сегодня Россия отказалась выполнять условия двустороннего меморандума в одностороннем порядке лишь в устной форме. Однако, руководствуясь этикой и практикой международных отношений, денонсация документа должна происходить в такой же форме, в которой соглашение було достигнуто.

«Раз этот меморандум был заключен в письменной форме, мы должны получить письменный ответ о денонсации. Однако пока его, на сколько я знаю, нет. Может быть, в Кабмин он и поступил, потому что речь идет о документе, подписанном премьер-министрами. Но если это произойдет (будет получено письменное подтверждение о выходе из меморандума), то это будет еще одним очень четким доказательством непоследовательности и абсолютно нелогичной политики нашего партнера», – заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он выразил надежду, что эта «турбулентная фаза» в украинско-российских отношениях в скором времени пройдет, и стороны смогут придти к нормальным взаимоотношениям.

Справка УНИАН. Украинско-российский Межправительственный Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере был подписан 2 октября 2008 г. премьерами обеих стран Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным.

Документ в частности, говорится, что "Стороны приветствуют установление с 01.01.2009 г. прямых долгосрочных отношений между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам газа в Украину в объемах, обеспечивающих баланс газа для потребителей Украины".

Меморандум также предусматривает поэтапное в течение 3-х лет повышение как цены на газ, так и ставки транзита (п.2 Меморандума): "Стороны подтверждают стремление к поэтапному переходу в течение трех лет на рыночные, экономический обоснованные и взаимосогласованные цены на импортируемый природный газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа через территорию Украины".

Кроме того, "стороны подтверждают необходимость обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию Украины на долгосрочной основе".

Также сороны соглашаются, что положения Меморандума " найдут свое отражение в коммерческих контрактах между соответсвующими хозяйствующими субъектами".

В Меморандуме не указан срок его действия.