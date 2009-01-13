Немыря доволен компромиссом по транзиту

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ доволен компромиссом относительно поставок газа в ЕС и считает, что, если бы не Россия, транзит начался бы раньше.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 12 января журналистам по завершении встречи с министрами по вопросам энергетики стран-членов ЕС и России.

“Мы довольны тем, что нам удалось достичь компромисс и создать все условия для того, чтобы соответственно завтра (13 января) поставлять газ”, - сказал вице-премьер.

Он отметил, что путь поиска компромисса был непростым. При этом, по словам Г.НЕМЫРИ, Украина и Еврокомиссия еще 8 января подписали двусторонний документ о допуске экспертов, который при условии согласования с российской стороной мог бы дать возможность начать транзит газа еще 9 января.

В то же время, вице-премьер отметил, что Россия не согласилась с первым вариантом документа и сначала предложила свой вариант, который предусматривал присутствие международных наблюдателей лишь на украинской территории.

“Это не было приемлемым ни для нас, ни для европейцев”, - отметил Г.НЕМЫРЯ.

После этого российская сторона предложила второй вариант проекта протокола, в котором уже предусматривала ограниченное присутствие международных экспертов на своей территории, однако, в конечном итоге лишь третий вариант документа был подписан.

“Таким образом, 4 дня газ не поставлялся, и было потеряно 4 дня, в течение которых пострадало значительное количество людей в ЕС”, - сказал вице-премьер.

Напомним, 10 января Россия, Украина и ЕС подписали протокол о доступе международных экспертов к газоизмерительным станциям. В то же время, Россия не признала настоящий документ из-за заявления Украины, которое отображало позицию украинской стороны и изначально не считалось Украиной составной частью подписанного протокола. Лишь после того, как заявление было отозвано сегодня утром, Россия согласилась с легитимностью протокола.