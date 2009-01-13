Украина обеспечит транзит газа

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА обещает обеспечить транзит российского газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 12 января журналистам по завершении встречи с министрами по вопросам энергетики ЕС и представителями российской делегации.

“Завтра газ на Европу пойдет. Мы это обеспечим”, - сказал он.

Председатель правления “Нафтогаза” не уточнил, за счет каких ресурсов будет обеспечена поставка российского газа. Он лишь отметил, что вопрос технологического газа, необходимого для поставок российского газа в Европу, уже неоднократно обсуждался с российской стороной и был согласован в дополнительном соглашении между “Нафтогазом” и “Газпромом” от 8 октября 2008 года.

“6,4 млрд. кубометров газа, как и обусловлено соглашением между “Газпромом” и “Нафтогазом Украины”, - сказал он, демонстрируя соглашение, подписанное 8 октября.

Именно поэтому, по словам О.ДУБИНЫ, все вопросы, которые поднимаются российской стороной о неправомерности требований Украины относительно обеспечения транзита технологическим газом, являются надуманными.

Он также выразил сожаление относительно того, что на 2009 год “Нафтогаз” не имеет технического соглашения с “Газпромом”, в котором должно было быть расписано куда, когда и сколько технологического газа поставляется.

О.ДУБИНА также отметил, что подписанный меморандум между Украиной и Россией о постепенном переходе на рыночные цены на протяжении трех лет не потерял срока действия, как об этом заявляют представители России.

“Он бессрочен. И если Россия выходит из соглашения, она должна объяснить, почему”, - сказал председатель “Нафтогаза”.

В свою очередь министр энергетики Украины Юрий ПРОДАН сказал журналистам, что Украина пока будет обеспечивать поставки российского газа за счет собственных ресурсов до подписания соглашения с Россией.