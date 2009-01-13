Дубина: Газпром должен искать долг за газ в “РосУкрЭнерго”

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА убежден, что “Газпром” должен искать долг за газ в “РосУкрЭнерго”, а не в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 12 января журналистам по завершении встречи с министрами по вопросам энергетики ЕС и представителями российской делегации.

“30 декабря был направлен платеж в 1 млрд. 522 млн. 800 тыс. долл. на “РосУкрЭнерго” с записью плательщика, что это плата за ноябрь и декабрь. Мы переплатили за декабрь 5 млн. долларов”, - сказал он.

“Почему эти деньги не поступили своевременно - это вопрос “Газпрому”, которой имеет 50% в “РосУкрЭнерго”. Я там не имею и доли”, - добавил он.

Напомним, 12 января заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что требует от Украины только долг за газ, употребленный “Нафтогазом Украины”. При этом, отвечая на вопрос относительно того, почему “Газпром” не требует эти долги от “РосУкрЭнерго”, он отметил, что данный вопрос не имеет отношения к сущности возникновения долгов. В то же время, представитель “Газпрома” заявил, что с “РосУкрЭнерго” имеет отдельный разговор.