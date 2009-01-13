Поставки газа в Европу возобновятся в 10.00 мск

Поставки российского газа в Европу возобновляются сегодня в 10.00 мск.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в "Газпроме".

Глава компании Алексей МИЛЛЕР на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ уточнил, что во вторник "начнем пробную прокачку газ через станцию "Суджа" (в России) в направлении западных потребителей и газоизмерительную станцию "Орловка" (в Украине), которая позволяет обеспечить поставку газа потребителям Балканских стран".

"Если не будет никаких препятствий в реализации протокола, мы надеемся, что транзит можно будет начать в восемь часов утра по европейскому времени (10:00 мск)", - заявил накануне заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпромэкспорта" Александр МЕДВЕДЕВ после подписания в Брюсселе Протокола о мониторинге за транзитом российского газа.

12 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в телефонном разговоре с Президентом Украины призвал Виктора ЮЩЕНКО "предпринять все меры для того, чтобы международные наблюдатели в кратчайшие сроки прибыли на места контроля и приступили к работе". Президент РФ подчеркнул, что "сразу после этого Россия получит возможность немедленно начать поставки транзитного газа через Украину европейским потребителям и постепенно восстановить штатный режим транзита".