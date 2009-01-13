Нефть снова подешевела

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 12 января, понизились на фоне продолжающегося снижения спроса на энергоносители в связи с рецессией в ряде ведущих экономик мира.

Так, на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 3,24 доллара - до 37,48 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,51 доллара - до 42,91 доллара за баррель, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, котировки фьючерсов на сырую нефть упали в пятницу, 9 января.

Февральские фьючерсы на черное золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), снизились на 87 центов, или 2,1%, – до 40,83 доллара за баррель после падения до 39,38 доллара за баррель, самого низкого внутридневного уровня с 31 декабря. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures в Лондоне упали на 25 центов – до 44,42 доллара за баррель.

Цены на нефть падали четвертый день подряд, и с понедельника снизились на 16,3%, или на 7,98 доллара за баррель.