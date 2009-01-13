«Газпром» возобновил прокачку газа через ГИС ”Суджа”

ОАО «Газпром» возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию "Суджа".

Как передает корреспондент УНИАН, газ в объеме 3 млн. 126 тыс. кубометров в час должен пойти через территорию Украины для потребителей Балканского региона, Турции и Молдовы.

В то же время использование украинской стороной технологического газа для обеспечения транзита российского природного газа в Европу продолжается. Об этом сообщил уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, пишет stroyrec.com.ua.

По словам Соколовского, на данный момент вопрос технологического газа еще не урегулирован с российской стороной.

Он также подчеркнул, что при любых обстоятельствах Президент Виктор Ющенко подтвердил, что Украина свои транзитные обязательства выполнит.

Между тем, как заявил пресс-секретарь Нафтогаза Валентин Землянский, Украина продолжит отбор российского газа, проходящего транзитом в европейские страны, поскольку вынуждена это делать.

Землянский отметил, что на сегодняшний день Украина не имеет технической возможности и резервов для того, чтобы поднимать газ из хранилищ в качестве технического. На сегодняшний день говорить о закупках достаточно тяжело, потому что неопределенной остается стоимость газа, соответственно невозможно просчитать и стоимость транзита того газа, который транзитирует Украина. "Мы не можем реверсом дать газ из хранилищ, которые находятся на западе, для того чтобы использовать его для работы системы. То есть мы технически вынуждены будем брать вот этот вот 21 миллион для прокачки газа в Европу," - пояснил он.