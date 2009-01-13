ЕС направил в Молдову группу экспертов

Европейский союз направил в Молдову группу технических экспертов, которые должны помочь стране справиться с энергетическим кризисом, а также партию обогревателей, электрогенераторов. Помощь была предоставлена правительством Австрии. Кроме того, в Кишинев выехали специалисты из Чехии, Франции и Швеции, передает РБК со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

Накануне стало известно, что школьные каникулы в Молдавии продлены до 15 января с.г. К этому времени власти надеются обеспечить нормальные условия для учебы во всех школах. Первый вице-премьер, министр экономики и торговли Молдавии Игорь ДОДОН отметил, что положение остается сложным в Приднестровском регионе, куда поставки "голубого топлива" были полностью прекращены, и практически все населенные пункты Приднестровья остались без газа. Такая же ситуация наблюдается еще в 14 населенных пунктах Молдовы. По его словам, благодаря режиму экономии газа, установленному на промышленных предприятиях, а также переходу ТЭЦ на мазут, имеющиеся резервы газа позволят обеспечить нормальное снабжение газом потребителей еще в течение суток.

Министр экономики Приднестровья Елена ЧЕРНЕНКО заявила, что Приднестровье планирует создать резервы мазута для использования его как альтернативного топлива. По ее словам, в Приднестровье, которое уже несколько дней не получает газ, необходимо создать хотя бы 10-20-дневный запас мазута как альтернативного топлива, что позволит избежать чрезвычайной ситуации.

Глава Минэкономики Приднестровья выразила сожаление в связи с тем, что во многих населенных пунктах региона при переводе котельных на газ опрометчиво было утилизировано старое оборудование.

Отметим, сегодня "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину.

Главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдовы.