Соколовский: Путина может допросить Генпрокуратура

Премьер-министр России Владимир ПУТИН может быть допрошен Генеральной прокуратурой Украины. Об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ 12 января вечером на канале ICTV.

По его словам, приглашение в качестве свидетеля главы правительства соседнего государства необходимо, чтобы узнать, какие доказательства есть у В.ПУТИНА относительно заявлений о кражах газа Украиной.

Напомним, 12 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО проверить заявления, касающиеся несанкционированного отбора Украиной российского газа.

«Отдельные зарубежные политики открыто обвиняют Украину как государство, так и отдельных должностных лиц в уголовных действиях, что наносит непоправимый вред имиджу и интересам Украины», - говорится в письме главы государства.

Глава государства по результатам этой проверки ожидает доклад генерального прокурора.