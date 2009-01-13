Гриценко требует от АМК разобраться с “РосУкрЭнерго”

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО требует от и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александра МЕЛЬНИЧЕНКО безотлагательно проверить информацию о приобретении газотрейдером “РосУкрЭнерго” контрольных пакетов украинских предприятий по снабжению газа (облгазов и горгазов) и получения соответствующего контроля над 75% объема газа, продаваемого в Украине.

Как сообщает пресс-служба А.ГРИЦЕНКО, сегодня народный депутат обратился с соответствующим письмом к руководителю АМК, указав, что о приведенном факте заявил лично совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ в интервью российский газете “Ведомости”.

“RUE уже контролирует 75% продажи газа в Украине”, - заявил Д.ФИРТАШ изданию. В то же время он не привел точного перечня приобретенных РУЭ украинских предприятий по снабжению газа, отметил А.ГРИЦЕНКО.

Депутат также отметил, что Антимонопольный комитет не обнародовал информации о даче разрешения газотрейдеру “РосУкрЭнерго” или аффилированным с ним лицам на приобретение контроля над газоснабжающими предприятиями в Украине.

“Таким образом, если обретение контроля над такими предприятиями имеет место, “РосУкрЭнерго” допустило нарушение закона Украины “О защите экономической конкуренции”, а именно – осуществило концентрацию без получения предварительного разрешения Антимонопольного комитета”, - отметил председатель парламентского комитета.

Народный депутат также добавил, что в случае подтверждения приведенной информации, к нарушителю необходимо предпринять санкции, предусмотренные законом, и проинформировать парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

“Мне не понятно, почему государство Украина позволило, чтобы компания, зарегистрированная в Швейцарии, совладельцем которой является российский “Газпром” и отдельные физические лица из Украины, перебрали на себя контроль за распределением 50 млрд. кубометров газа в Украине? Это - проблема национальной безопасности Украины, и наш Комитет не оставит этот вопрос без надлежащего реагирования со стороны государства”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.