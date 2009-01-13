Эксперт: газовый конфликт приблизил Украину к ЕС и НАТО

Газовый конфликт с Россией в значительной степени приблизил Украину к Европейскому Союзу и НАТО.

Такое мнение высказал политолог Виктор НЕБОЖЕНКО в интервью газете “День” (№ 1 от 13 января 2009 года).

“Кремль и “Газпром”, грубо говоря, держали руку на нашей шее и были уверены, что Киев (с учетом коррупционной составляющей конфликта) даже не пискнет и выполнит все условия”, - сказал эксперт.

Теперь, по мнению В.НЕБОЖЕНКО, конфликт все больше приобретает геополитический характер.

“Вы только вспомните, два года понадобилось интенсивных дипломатических, международных, контрпропагандистских действий России для того, чтобы остановить движение Украины к НАТО”, - заметил политолог.

Он отметил, что “неподписание ПДЧ воспринималось Кремлем как колоссальная победа, как выигрыш в третьей мировой войне”.

“И здесь в результате конфликта без всяких специальных договоров-переговоров по просьбе, в том числе и Кремля, на территории Украины и России появляются представители одного из мощнейших и самых профессиональных подразделений ЕС, которые будут иметь серьезные полномочия. Любой мониторинг и контролинг – это форма проявления власти. Россия, как сырьевая империя, сама добилась того, что вручила в руки Евросоюза возможность контроля над главной своим оружием – углеродами. Это очень мощный удар по российским планам”, - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

В связи с этим он констатировал, что появление большой группы наблюдателей на украинских газораспределительных станциях очень приблизило Украину к Евросоюзу и еще больше – к НАТО. “Теперь появится вопрос о финансовом мониторинге газовых потоков, потом – об организации постоянно действующего мониторинга на всех газовых, а возможно, и атомных станциях, если следующий конфликт с Россией будет у нас из-за электроэнергии. А это уже будет очень серьезное присутствие и НАТО, и Евросоюза на территории Украины. Если хотите – не меньше, чем любой ПДЧ. Другими словами: Кремль проиграл и еще очень проиграет”, - подчеркнул эксперт.