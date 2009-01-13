«Газпром» требует незамедлительной подачи газа в Европу

В ОАО «Газпром» требуют, чтобы российский газ незамедлительно начал поступать европейским потребителям с территории Украина без учета времени, необходимого для его транспортировки к западным границам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

"На момент вынужденного прекращения поставок газа "Газпромом" 7 января транзитные магистрали на территории Украины были заполнены российским газом и, соответственно, должны обладать необходимым давлением для обеспечения синхронной подачи газа на входе и выходе из ГТС Украины. Как только мы даем газ на вход, он должен появиться на выходе", - сказал С.Куприянов.

"В связи с этим заявления украинской стороны, что с момента поступления транзитного российского газа в ГТС Украины до момента его появления на западной границе Украины понадобится 36 часов, вызывают недоумение и не соответствуют действующему контракту", - подчеркнул он.

С.Куприянов заявил, что с началом подачи российского газа на вход в газотранспортную систему Украины объем выхода газа на западной границе Украины должен точно соответствовать объему входа газа в газотранспортную систему Украины.

«Соответствующая телеграмма с просьбой обеспечить надлежащую подготовку объектов ГТС Украины к приему российского газа по транзитным газопроводам на границе Россия-Украина своевременно направлена в НАК «Нафтогаз Украины», - добавил С.Куприянов.

Напомним, сегодня "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину. Главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдавии.

В ночь на воскресенье после подписания в Киеве протокола о создании контрольного механизма транзита газа премьер-министр председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек заявил: «Европа может получить газ через 36 часов (после возобновления транзита)».

Несколькими часами ранее в «Нафтогазе» также заявили, что готовят газотранспортную систему Украины к приему газа из России, и что европейские страны получат газ через 36 часов после согласования транзита.