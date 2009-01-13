Продан: ЕС присоединится к газовым переговорам Москвы и Киева

Евросоюз намерен принимать участие в дальнейших газовых переговорах Украины с Россией, заявил во вторник в ходе выступления в парламенте глава Минтопэнерго Украины Юрий Продан. "Достигнута предварительная договоренность, что европейское сообщество будет присоединяться к переговорному процессу", - сказал министр. По его словам, переговоры "Нафтогаза"с "Газпромом"о поставках газа на Украину на сегодня продолжаются, и украинская сторона настаивает на прямых отношениях между этими компаниями, без посредников. Глава Минтопэнерго также проинформировал депутатов, что Россия и Украина до сих пор не заключили договор о поставках газа на Украину, в частности, из-за того, что РФ предлагала слишком высокую цену - 418-450 долларов за тысячу кубометров. В 2008 году Украина платила 179,5 доллара за тысячу кубов.

В то же время ранее зампред правления "Газпрома"Александр Медведев заявил, что ЕС не будет принимать участие в дальнейших переговорах по поставкам газа на Украину. Он отметил, что помощь Евросоюза понадобилась только для решения вопросов транзита через украинскую территорию.