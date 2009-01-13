Мониторинг ЕС ”убьет” источник коррупции в украинской политике

Результатом всестороннего мониторинга со стороны Евросоюза станет потеря основного источника коррупции в украинской политике от “газовых” денег.

Об этом в интервью газете “День” (№1 от 13 января 2009 года) сказал политолог Виктор НЕБОЖЕНКО.

Определяя причины нынешнего украинско-российского газового конфликта, эксперт отметил, что они в значительной степени связаны с коррупцией.

«С 1993 года транзит российского газа (и не только российского) через Украину был главным источником коррупции в нашей стране. Ни взятки налоговикам-силовикам, ни лоббистские законы не идут ни в какое сравнение с газовым «наваром». Тот, кто занимался газом, мгновенно входил в политику и достигал колоссальных результатов. Кто владел тайными газовыми договоренностями, тот мог подчинить себе буквально за несколько месяцев любую партию, даже такую большую, как Партия регионов», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По мнению политолога, очень важно, что за газовым мониторингом со стороны экспертов ЕС непременно будет происходить финансовый мониторинг газовых потоков.

«А это - потеря основного источника коррупции в украинской политике от «газовых» денег», - констатировал эксперт.

В.НЕБОЖЕНКО отметил, что Европа не просто решает свои проблемы со стабильным газоснабжением, но и внедряет механизмы, которые прямо не нарушают суверенитет Украины, однако отсекают возможность приватизации газотранспортной системы со стороны России, и входить в святая святых украинской коррупции – газовые дела.

Эксперт считает, что “появление мониторинга в Украине – это доказательство того, что мы сами не смогли справиться не просто с конфликтом, а в первую очередь с регулированием отношений в газовой сфере”.

«Большой вклад в нынешний конфликт делает его непрозрачность и коррупционность. Как только Кремль снимет коррупционную составляющую, и появится четкое публичное понимание и с одной, и с другой стороны договора относительно газа, думаю, постепенно будет снижаться нагнетание информационной войны», - подытожил эксперт.