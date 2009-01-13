Комитет ВР по ТЭК выступает за долгосрочные газовые контракты с РФ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николай Мартыненко (фракция НУ-НС) считает целесообразным заключение долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа и его транзит по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

Н.Мартыненко отметил, что газовые переговоры должны быть переведены на уровень глав правительств Украины и России. По его словам, необходимо заключение контрактов, по меньшей мере, на 10 лет относительно поставок газа в Украину и его транзита по территории нашего государства. Он отметил, что не должно быть никаких посредников при этом.

Н.Мартыненко подчеркнул, что «очередной газовый конфликт нанес ощутимый удар не только по России как стране-поставщику газа, но и по восприятию Украины как транзитного государства». Он подчеркнул, что сегодня необходимо «прекратить поиск виновных или победителей в газовой войне, поскольку победителей не будет».

Председатель Комитета по вопросам ТЭК считает, что все ветви власти и специалисты в Украине должны объединиться «для прекращения газовой войны”. По его словам, Украина ухудшила свои переговорные позиции, согласившись на транзит газа в ЕС без осуществления поставок газа в Украину.

Н.Мартыненко считает, что для правительства и парламента самой главной задачей должно быть реформирование газового сектора, что даст возможность уменьшения зависимости Украины от российского газа.

Как сообщалось, сегодня парламент рассматривает вопрос о состоянии украинско-российских взаимоотношений в газовой сфере и ситуации с обеспечением Украины энергоносителями, осуществлении транзита природного газа по ее территории европейским потребителям.