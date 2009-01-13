Нафтогаз требует немедленно уравновесить подачу газа по транзитным направлениям
«Объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов»…
НАК «Нафтогаз Украины» требует немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».
Компания отмечает, что 12 января 2009 года ОАО «Газпром» сделало заявление, что готово провести эксперимент по возобновлению подачи газа в ГТС Украины с целью возобновления его транзита в страны Европы.
13 января 2009 года в 00 часов 58 минут в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограмма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13.01.2009 г. через ГИС «Суджа» (диаметр 1400) в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка».
«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.
Компания считает, что с целью стабильного обеспечения транзита газа по ГТС Украины сторонам необходимо обновить и оформить документы, которые четко регламентируют техническое и технологическое взаимодействие роботы смежных газотранспортных систем и согласованную работу диспетчерских подразделений сторон. Это даст возможность осуществлять прием газа на российско-украинской границе, его надежную транспортировку и гарантированную передачу европейским потребителям.
Напомним, поставка газа Россией была прекращена 7 января 2009 г. в 07.44 по киевскому времени. Решение о возобновлении снабжения газа было принято окончательно 12 января после того, как Россия, Украина и ЕС согласовали условия механизма мониторинга на газоизмерительных станциях в России, Украине и Европе. Сегодня, 13 января, "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину. Главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдавии.
Между тем, в ОАО «Газпром» требуют, чтобы российский газ незамедлительно начал поступать европейским потребителям с территории Украина без учета времени, необходимого для его транспортировки к западным границам. Об этом сегодня журналистам заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.
"На момент вынужденного прекращения поставок газа "Газпромом" 7 января транзитные магистрали на территории Украины были заполнены российским газом и, соответственно, должны обладать необходимым давлением для обеспечения синхронной подачи газа на входе и выходе из ГТС Украины. Как только мы даем газ на вход, он должен появиться на выходе", - сказал С.КУПРИЯНОВ.
"В связи с этим заявления украинской стороны, что с момента поступления транзитного российского газа в ГТС Украины до момента его появления на западной границе Украины понадобится 36 часов, вызывают недоумение и не соответствуют действующему контракту", - подчеркнул он.
С.КУПРИЯНОВ заявил, что с началом подачи российского газа на вход в газотранспортную систему Украины объем выхода газа на западной границе Украины должен точно соответствовать объему входа газа в газотранспортную систему Украины.
«Соответствующая телеграмма с просьбой обеспечить надлежащую подготовку объектов ГТС Украины к приему российского газа по транзитным газопроводам на границе Россия-Украина своевременно направлена в НАК «Нафтогаз Украины», - добавил С.КУПРИЯНОВ.
В ночь на воскресенье после подписания в Киеве протокола о создании контрольного механизма транзита газа премьер-министр председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек заявил: «Европа может получить газ через 36 часов (после возобновления транзита)».
Несколькими часами ранее в «Нафтогазе» также заявили, что готовят газотранспортную систему Украины к приему газа из России, и что европейские страны получат газ через 36 часов после согласования транзита.