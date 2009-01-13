Нафтогаз требует немедленно уравновесить подачу газа по транзитным направлениям

НАК «Нафтогаз Украины» требует немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

Компания отмечает, что 12 января 2009 года ОАО «Газпром» сделало заявление, что готово провести эксперимент по возобновлению подачи газа в ГТС Украины с целью возобновления его транзита в страны Европы.

13 января 2009 года в 00 часов 58 минут в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограмма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13.01.2009 г. через ГИС «Суджа» (диаметр 1400) в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка».

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.

Компания считает, что с целью стабильного обеспечения транзита газа по ГТС Украины сторонам необходимо обновить и оформить документы, которые четко регламентируют техническое и технологическое взаимодействие роботы смежных газотранспортных систем и согласованную работу диспетчерских подразделений сторон. Это даст возможность осуществлять прием газа на российско-украинской границе, его надежную транспортировку и гарантированную передачу европейским потребителям.

Напомним, поставка газа Россией была прекращена 7 января 2009 г. в 07.44 по киевскому времени. Решение о возобновлении снабжения газа было принято окончательно 12 января после того, как Россия, Украина и ЕС согласовали условия механизма мониторинга на газоизмерительных станциях в России, Украине и Европе. Сегодня, 13 января, "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину. Главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдавии.

Между тем, в ОАО «Газпром» требуют, чтобы российский газ незамедлительно начал поступать европейским потребителям с территории Украина без учета времени, необходимого для его транспортировки к западным границам. Об этом сегодня журналистам заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

"На момент вынужденного прекращения поставок газа "Газпромом" 7 января транзитные магистрали на территории Украины были заполнены российским газом и, соответственно, должны обладать необходимым давлением для обеспечения синхронной подачи газа на входе и выходе из ГТС Украины. Как только мы даем газ на вход, он должен появиться на выходе", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

"В связи с этим заявления украинской стороны, что с момента поступления транзитного российского газа в ГТС Украины до момента его появления на западной границе Украины понадобится 36 часов, вызывают недоумение и не соответствуют действующему контракту", - подчеркнул он.

С.КУПРИЯНОВ заявил, что с началом подачи российского газа на вход в газотранспортную систему Украины объем выхода газа на западной границе Украины должен точно соответствовать объему входа газа в газотранспортную систему Украины.

«Соответствующая телеграмма с просьбой обеспечить надлежащую подготовку объектов ГТС Украины к приему российского газа по транзитным газопроводам на границе Россия-Украина своевременно направлена в НАК «Нафтогаз Украины», - добавил С.КУПРИЯНОВ.

В ночь на воскресенье после подписания в Киеве протокола о создании контрольного механизма транзита газа премьер-министр председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек заявил: «Европа может получить газ через 36 часов (после возобновления транзита)».

Несколькими часами ранее в «Нафтогазе» также заявили, что готовят газотранспортную систему Украины к приему газа из России, и что европейские страны получат газ через 36 часов после согласования транзита.