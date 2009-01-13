БЮТ настаивает на расследовании деятельности газовых посредников

Фракция БЮТ будет настаивать на создании в парламенте временной следственной комиссии, которая будет расследовать деятельность компаний «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» на газовом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил член фракции БЮТ Сергей Соболев.

По его словам, с 2006 года на украинский рынок зашла компания, которая фактически стала контролировать газотранспортную систему Украины.

Кроме того, по словам С.Соболева, 75% облгазов в Украине были выкуплены одним из представителей «РосУкрЭнерго» господином Фирташем.

Народный депутат отметил, что на сегодня впервые за последние годы убран газовый посредник между Украиной и Россией. «Но фракция БЮТ будет настаивать на создании временной следственной комиссии для расследования деятельности «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго», - сказал он.

Народный депутат отметил, что именно это даст возможность объективно оценить все возможности и потенциал Украины на газовом рынке.

До 2008 года компания RosUkrEnergo AG (Швейцария), созданная в 2004 году для поставок среднеазиатского газа в Украину, являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО «УкрГаз-Энерго». 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО « Газпром », 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану Фурсину.

В феврале 2008 года в ходе газовых переговоров Россия и Украина договорились об отмене посредников, занимающихся поставками газа из России в Украину. Тем не менее позже было решено оставить в цепочке RosUkrEnergo до конца 2008 года.

Украина закупает через «Газпром» около 55 млрд. куб. м газа в год. Украина потребляет около 75 млрд. куб. м газа в год, из которых 20 млрд. куб. м добывает сама.