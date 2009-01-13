ЕС приобщится к газовым переговорам Украины и РФ

Европейский Союз приобщится к переговорному процессу Украины с Российской Федерацией относительно заключения контрактов на поставки и транзит газа.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, выступая сегодня с докладом в парламенте, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

В частности, Ю.ПРОДАН отметил, что украинская сторона продолжает переговорный процесс с Российской Федерацией относительно заключения контрактов на поставки и транзит газа в 2009 году, который основывается на уже достигнутых договоренностях. По словам министра, правительство и в дальнейшем настаивает на заключении прямых, прозрачных контрактов, а также на прогнозируемом переходе к рыночным принципам формирования цены на газ и транзит.

Министр топлива и энергетики отметил, что на сегодня российская сторона отошла от договоренностей, достигнутых в Меморандуме, подписанном 2 октября 2008 года главами правительств Украины и России. Ю.ПРОДАН считает, что для разрешения этого кризиса к диалогу Украины и Российской Федерации необходимо привлечь более широкий круг участников, в частности Европейский Союз. Он сообщил, что европейская сторона подтвердила, что „приобщится к заключению долгосрочных договоренностей”.

Кроме того, министр топлива и энергетики заявил, что ситуация на внутреннем рынке страны сегодня стабильная. Так, по словам Ю.ПРОДАНА, тепловые электростанции для производства электрической энергии в полном объеме вместо газа используют альтернативный вид топлива – мазут. Однако, по утверждению министра, ситуацию несколько осложняет состояние расчетов регионов. В частности, местная власть Киева не компенсирует разницу в тарифах, которая уже составляет около 700 млн. грн. „Ответственность за задолженность лежит на киевской власти”, - отметил Ю.ПРОДАН.