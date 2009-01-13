Польша получит российский газ с 14 января

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG прогнозирует возобновление поставок российского газа в Польшу через Украину со среды, 14 января.

Как пишет Polskatimes, Польша не будет среди первых стран, которые начнут снова получать российский газ через украинскую газотранспортную систему.

Пресс-секретарь PGNiG Йоанна Закшевская сказала газете, что компания "спокойно" ожидает возобновления поставок, поскольку большинство потребителей, несмотря на прекращение поставок из Украины с 7 января, получают газ, как и раньше.

"Она заверила, что у нас большие запасы, и наши потребители могут быть спокойны", - отметило издание.

Polskatimes заметила, что российский "Газпром" пока возобновил поставки газа через одну линию газопровода в Судже (Воронежская область) и планирует увеличить поставки, если не зафиксирует отбора Украиной транзитного газа.

Газета также отметила, что спорным остается использование технического газа, необходимого для обеспечения транзита, который, по мнению представителей украинского "Нафтогаза", должен обеспечивать "Газпром", а по мнению россиян - должны покупать украинцы.

"Газпром" обвиняет Украину в том, что она с 1 по 6 января незаконно взяла 52 млн. кубометров газа для обеспечения транзита.

Как сообщалось, Польша впервые почувствовала сокращение поставок российского газа из Украины, через которую поставляется 40% от импортного газа, 2 января на 11%.

С 6 января поставки сократились на 85% от планируемого объема, а на следующий день полностью прекратились.

Польша, которая получает импортный газ также через Беларусь (60% от импорта), компенсирует недопоставки из украинской ГТС большими поставками через белорусскую систему.

Польский PGNiG заявлял 7 января, что за счет белорусских поставок получает 86% газа от общего импорта.

Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа. PGNiG покупает российский газ непосредственно в "Газпрома", согласно контракту до 2022 года, и среднеазиатский газ у швейцарского трейдера “РосУкрЭнерго”, с которым имеет контракт до 2010 года.

В 2007 году PGNiG импортировал 6,2 млрд. российского и свыше 2,3 млрд. - среднеазиатского газа.