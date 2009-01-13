РФ подает в Европу незначительное количество газа

Еврокомиссия сообщает, что только незначительное количество газа поставляется из России в направлении Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Пиа АНДРИКИЕНЕ.

“Информация, которую мы имеем, свидетельствует, что мало газа, или совсем никакой газ не поставляется”, - сказала она.

В связи с чем она заявила, что Еврокомиссия призывает Россию и Украину сделать так, чтобы взятые ими обязательства уважались.

“Нам необходимо, чтобы газ начал поставляться в как можно больших объемах, из как можно большего количества пунктов”, - сказала она.

Отметим, сегодня "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину. Главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдавии. В час должно пройти 3 млн. 126 тыс. кубометров газа.

Между тем, в «Газпроме» требуют, чтобы российский газ незамедлительно начал поступать европейским потребителям с территории Украина без учета времени, необходимого для его транспортировки к западным границам.

НАК «Нафтогаз Украины» требует немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

Компания отмечает, что 12 января 2009 года ОАО «Газпром» сделало заявление, что готово провести эксперимент по возобновлению подачи газа в ГТС Украины с целью возобновления его транзита в страны Европы.

13 января 2009 года в 00 часов 58 минут в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограмма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13.01.2009 г. через ГИС «Суджа» (диаметр трубы 1400) в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка».

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.