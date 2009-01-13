ВСК по контролю за газом будет работать «не на благо Украины»

Член фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав Кириленко считает, что создание временной следственной комиссии по вопросам поставок газа лишь ухудшит имидж Украины на международной арене, и не будет способствовать отстаиванию национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам В.Кириленко, новая ВСК во главе с представителем фракции Партии регионов Инной Богословской будет выполнять ту же функцию, что и комиссия по проверке “фактов продажи Украиной оружия”.

«Инна Богословская на российских каналах будет рассказывать о том, как якобы Украина разбазаривала российский газ», - сказал он.

Сегодня парламент создал Временную следственную комиссию по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления проголосовали 222 народных депутата из 446 (для создания комиссии необходимо 150 голосов народных депутатов).

Согласно решению ВР, Комиссия будет предоставлять украинскому обществу достоверную информацию относительно расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей, и будет осуществлять парламентский контроль и реагирование для срочного возобновления снабжения газа потребителям Украины и обеспечения возобновления транзита газа в Европу.

Председателем комиссии является народный депутат от фракции Партии регионов Инна Богословская, а ее заместителем - депутат от фракции БЮТ Александр Гудыма. В ВСК вошли 11 народных депутатов. Комиссия будет работать на протяжении двух месяцев и обнародует свой предварительный отчет на пленарном заседании 6 февраля.