Эксперты не имеют полного доступа к ГИС в Москве и Киеве

Европейские эксперты не имеют полного доступа к главным газовым диспетчерским центрам в Москве и Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ.

“Мы получили информацию от наших экспертов, что они не имеют полного и свободного доступа к диспетчерским центрам ни в Киеве, ни в Москве”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что Комиссия призывает обе стороны обеспечить полный доступ к контрольным залам диспетчерских центров.

Как сообщал УНИАН, поставки газа в Европу Россией были прекращены 7 января 2009 г. Сегодня "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину. Главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдавии. В час должно пройти 3 млн. 126 тыс. кубометров газа.