Украина не открыла транзитный газопровод через ГИС «Суджа»

Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, близкий к НАК «Нафтогаз Украины».

По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины.

Отметим, сегодня «Нафтогаз Украины» заявил, что требует немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. В компании отмечают, что 13 января 2009 года в 00.58 в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13 января 2009 года через ГИС «Суджа» в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка» (Украина).

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечается в сообщении.

Компания считает, что с целью стабильного обеспечения транзита газа по ГТС Украины сторонам необходимо обновить и оформить документы, которые четко регламентируют техническое и технологическое взаимодействие роботы смежных газотранспортных систем и согласовывают роботу диспетчерских подразделений сторон. Это даст возможность осуществлять прием газа на российско-украинской границе, его надежную транспортировку и гарантированную передачу европейским потребителям.

Напомним, снабжение газа Россией было прекращено 7 января в 07.44 по киевскому времени. Решение о возобновлении газоснабжения было принято окончательно 12 января после того, как Россия, Украина и ЕС согласовали условия размещения миссий наблюдателей на газоизмерительных станциях в России, Украине и Европе.

13 января «Газпром» заявил, что возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию «Суджа».