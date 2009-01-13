Первое заседание депутатской «газовой» комиссии состоится завтра
Богословская не допустит «искажений»
Председатель временной следственной комиссии по вопросам снабжения газа И.Богословская сообщила, что первое заседание комиссии состоится завтра. Она заверила, что комиссия не будет работать на российские интересы и предоставлять исключительно объективную информацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Богословская заявила сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление члена фракции НУ-НС Вячеслава Кириленко, что создание этой комиссии навредит имиджу Украины.
По ее словам, состав комиссии является таким, который обеспечит предоставление профессиональных выводов о ситуации, сложившейся на рынке газа. «Мы гарантируем стране, что временная следственная комиссия будет работать исключительно на национальные интересы Украины», - сказала она.
И.Богословская отметила, что комиссия сделает все, чтобы выяснить, на каких условиях Украина может получить постоянное нормальное снабжение в страну газа по ценам, которые будут приемлемы для нашей экономики. «Никаких искажений и никаких спекуляций мы не допустим», - заверила она.