Соколовский: Газпром рискует стать банкротом

На сегодняшний день «Газпром» своими амбициозными планами на монополизацию газового рынка Европы серьезно рискует оказаться на грани банкротства из-за прекращения транспортировки газа по транзитной сети Украины.

Об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Очевидно, «Газпром» чувствует себя беспомощным - ведь не видит механизма обеспечения баланса газа на 2009 год», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

С другой стороны, добавил он, наблюдается «абсолютно нелогичное» прекращение импорта газа в Украину и европейским потребителям, а в то же время в России запланированы огромные затраты на реализацию внутренних энергетических программ. «Цель единственная - создание мощной монополии со щупальцами во всем мире. В первую очередь спрут пошел в Европу», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, напомнив, что в Словакии, Чехии, Венгрии «Газпром» имеет свою долю в магистральных и распределительных газопроводах и тому подобное. Очевидно, считает он, теперь российского монополиста интересует газотранспортная сеть Украины.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на протяжении последних недель риторика российской стороны в переговорном процессе фактически дает основания сделать вывод, что Украина и Россия по-разному толкуют, собственно, сам предмет переговоров по сотрудничеству в газовой сфере. «Если украинская сторона говорит, в соответствии с утвержденными Президентом директивами, о поставках в Украину природного газа и его транзите через нашу территорию, то российская сторона, ввиду ее поведения и риторики на всех уровнях, говорит, очевидно, о газотранспортной системе Украины», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Теперь, по его убеждению, становится понятно, что именно из-за такого принципиального расхождения позиций сторон относительно украинской ГТС и были в действительности приостановлены переговоры о сотрудничестве в газовой сфере 31 декабря 2008 года без достигнутого компромисса, именно поэтому так часто изменяется позиция россиян по цене, транзитной ставке, ранее взятым на себя обязательствам.

«Очевидно, имеет место откровенная заполитизированность этого вопроса - и это при том, что главы делегаций на переговорах являются руководителями «Газпрома» и «Нафтогаза». К чему здесь политики?» - отметил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергобезопасности.

Он подчеркнул, что украинская делегация однозначно действует в соответствии с утвержденными Президентом директивами и проводит переговоры, не выходя за рамки своих полномочий, - вместе с тем российская сторона, уже теперь почти откровенно, словами руководства государства начала говорить об украинской ГТС.

«В минувшие годы неоднократно делались шаги прямой экспансии в эту ГТС - они не удались. Позже делалась попытка «захватить» украинскую ГТС под «зонт» трехстороннего консорциума. Теперь, очевидно, российская сторона пытается привлечь Европейский Союз, чтобы с помощью «пятой колонны» в Украине оказывать давление на наше государство. Следовательно, судя по всему, российская сторона последовательно пытается поставить украинскую ГТС под свой контроль», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Для этого, отметил он, РФ сейчас пытается дискредитировать украинскую газотранспортную систему, испортить ее имидж в глазах европейских потребителей - отсюда безосновательные обвинения в кражах (то есть, неконтролируемости системы), абсолютно сознательная провокация технического разбалансирования ГТС с 1 января этого года и тому подобное.

«Даже сегодняшняя заявка российской стороны о якобы возобновлении подачи газа практически носит абсолютно провокационный характер - ведь перед украинской ГТС ставится технологически нереальная задача”, - добавил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В этом контексте, сказал он, удивление вызывают также недавние заявления премьер-министра России Владимира ПУТИНА - в частности, относительно откровенной заинтересованности РФ в приватизации ГТС Украины - и это при том, что наше государство неоднократно заявляло, что национальная газотранспортная система не является предметом приватизации. Также руководитель российского правительства заявил о готовности предоставить кредит Украине, по поводу которого никогда не обращался официальный Киев, напомнил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Очевидно, господин ПУТИН исходит из каких-то тайных договоренностей? В таком случае, когда и с кем они были заключены? Абсолютно очевидно, что это никогда не было темой встреч руководства Российской Федерации с Президентом ЮЩЕНКО. Никакие директивы главы Украинского государства не позволяли ни одной украинской делегации вести переговоры относительно приватизации национальной ГТС. Абсолютно очевидно, что никогда по официальным каналам через МИД не происходил ни один, даже малейший обмен мнениями, кроме разве что объяснений – ГТС, в соответствии с действующим законодательством Украины, не является, и не может быть предметом размена», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.