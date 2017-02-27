Нефть дорожает на данных о сокращении ее добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют положительную динамику на оптимизме инвесторов по поводу выполнения договоренностей о сокращении нефтедобычи участниками венских соглашений, несмотря на рост запасов в США, сообщает Прайм.

"Согласно данным торгов, по состоянию на 07:12 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,66% - до 56,69 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,65% - до 54,34 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что согласно докладу ОПЕК, в январе страны картеля уменьшили добычу нефти на 890 тысяч баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венских соглашений, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона. Кроме того, на прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что страны ОПЕК соблюдают условия соглашения на 90%, а государства, не входящие в организацию, также демонстрируют желание следовать условиям сделки.

"ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации", - подчеркивает издание.

В то же время сдерживают рост мировых цен данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 февраля, выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 518,7 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы увеличились на 3,475 миллиона баррелей - до 521,575 миллиона баррелей.

"Это был самый низкий рост (запасов нефти в США - ред.) за последние пару месяцев", - цитирует агентство Reuters неназванных аналитиков банка ANZ.