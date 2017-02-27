В украинских хранилищах осталось меньше 8,4 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 18 по 25 февраля сократились на 2,6%, или на 222 миллионов кубометров, - до 8,386 миллиарда кубометров с 8,608 миллиарда кубометров.

Читайте такжеЦены на газ для населения будут пересматриваться каждые полгода

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 25 февраля из хранилищ было отобрано 23,5 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.