МВД, СБУ и МЧС должны усилить контроль за ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций усилить контроль на объектах газотранспортной системы нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом идет речь в письмах главы государства к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, вр.и.о. председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО и министру по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимиру ШАНДРЕ.

«В связи с возобновлением Российской Федерацией поставок природного газа в страны Западной Европы прошу в пределах компетенции и действующего законодательства принять меры для предупреждения нештатных ситуаций на объектах газотранспортных сетей Украины», - отметил Президент.

Глава государства хочет безотлагательно получать информацию о результатах мониторинга и принятых мерах, отметили в пресс-службе.