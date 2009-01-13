Баррозу обеспокоен ситуацией с поставками газа
15:47, 13 января 2009Энергетика
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И неполным доступом к диспетчерскому центру в Москве
Президент Европейской комиссии Жозе БАРРОЗУ выразил обеспокоенность ситуацией с поставками газа в телефонном разговоре с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ сегодня.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам член Кабинета Президента Еврокомиссии Мэтью БОЛДУИН.
“Ж.БАРРОЗУ выразил обеспокоенность незначительным уровнем газа, который поставляется в Европу, а также отсутствием полного доступа экспертов к главному диспетчерскому центру в Москве”, - сказал представитель Кабинета Президента Еврокомиссии.
Он отметил, что В.ПУТИН пообещал сделать то, что он может, для обеспечения полного доступа экспертов к диспетчерскому центру.
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