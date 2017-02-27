"Энергоатом" в 2016 году сократил чистую прибыль в 4,5 раза

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в 2016 году сократило чистую прибыли по сравнению с 2015 годом в 4,5 раза – до 187,1 миллиона гривень с 833,8 миллиона гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" со ссылкой на отчет компании за 2016 год.

Согласно отчету, чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 9,6% - до 36,068 миллиарда гривень с 32,904 миллиарда гривень.

Валовая прибыль "Энергоатома" за отчетный период сократилась до 5,7 миллиарда гривень с 7,4 миллиарда гривень в 2015 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.