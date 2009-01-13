«Газпром» снова обвиняет Украину

В ОАО “Газпром” заявляют, что украинская сторона блокирует поставки российского газа европейским потребителям после того, как сегодня утром со стороны России была возобновлена прокачка газа.

Как сообщили агентству AFP в “Газпроме”, “в нынешних условиях у российской стороны нет физической возможности эффективно влиять на транзит газа через территорию Украины”.

В российской компании также заявили, что информировали об этом Европейскую комиссию.

«Газ не проходит через территорию Украины, потому что это украинская сторона не обеспечивает его поставку европейским потребителям», - заявил французскому информагентству представитель “Газпрома”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, ОАО «Газпром» возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию "Суджа".

В то же время информированный источник, приближенный к НАК «Нафтогаз Украины», сообщил УНИАН, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».

По словам источника, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины.

В свою очередь, Еврокомиссия сообщает, что лишь незначительное количество газа поставляется из России в направлении Европы.

Как заявила сегодня представитель Еврокомиссии Пиа АНДРИКИЕНЕ, “информация, которой мы располагаем, свидетельствует, что мало газа, или совсем никакого газа не поставляется”.