"Нафтогаз" не смог пустить российский газ по предложению Газпрома так как это привело бы к ограничению газоснабжения четырех регионов Украины - ДУБИНА

Председатель правления НАК Олег ДУБИНА заявляет, что сегодня НАК Нафтогаз Украины» не смог выполнить предложение ОАО «Газпром» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело бы к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей.

Об этом сегодня он сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, сегодня поступила телеграмма ОАО «Газпром» с предложением открыть направление по ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров и протранспортировать этот газ в направлении ГИС "Орловка" для дальнейшей транспортировки 12 млн. кубометров на Молдову и 64 млн. кубометров на Турцию и Балканы.

«Специалисты «Газпрома» подготовили очередную проверку… мы подали свои предложения: дайте тот же объем, только через ГИС "Писаревка" и ГИС «Валуйки»», - сказал он.

При этом О.ДУБИНА добавил, что «сегодня выполнить то предложение Газпрома, к сожалению, газотранспортная система Украины не то что не в состоянии, а если нам выполнить, то придется оставить без газа Одессу, Луганскую, Донецкую и частично Днепропетровскую области».

Также он отметил, что «принятое решение ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки».