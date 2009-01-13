Предложенная Газпромом схема транзита могла оставить без газа четыре региона Украины

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА заявляет, что сегодня компания не смогла выполнить предложение ОАО «Газпром» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело б к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей.

Об этом сегодня он сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, сегодня поступила телеграмма ОАО «Газпром» с предложением открыть направление по ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров и протранспортировать этот газ в направлении ГИС "Орловка" для дальнейшей подачи 12 млн. кубометров на Молдову и 64 млн. кубометров на Турцию и Балканы.

«Специалисты «Газпрома» подготовили очередную проверку… Мы подали свои предложения: дайте тот же объем, только через ГИС "Писаревка" и ГИС «Валуйки», - сказал он.

При этом О.ДУБИНА добавил, что «сегодня выполнить то предложение Газпрома, к сожалению, газотранспортная система Украины не то что не в состоянии, а если нам выполнить, то придется оставить без газа Одессу, Луганскую, Донецкую и частично Днепропетровскую области».

Также он отметил, что «принятое решение ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки».

Напомним, сегодня "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину. Главный диспетчер "Газпрома" дал команду о возобновлении подачи газа через газораспределительную станцию "Суджа" на территорию Украины в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей балканского региона, Турции и Молдавии. В час должно пройти 3 млн. 126 тыс. кубометров газа.

Между тем, в «Газпроме» потребовали, чтобы российский газ незамедлительно начал поступать европейским потребителям с территории Украина без учета времени, необходимого для его транспортировки к западным границам.

"Заявления украинской стороны, что с момента поступления транзитного российского газа в ГТС Украины до момента его появления на западной границе Украины понадобится 36 часов, вызывают недоумение и не соответствуют действующему контракту", - подчеркнул он.

Отметим, в ночь на воскресенье после подписания в Киеве протокола о создании контрольного механизма транзита газа премьер-министр председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек заявил: «Европа может получить газ через 36 часов (после возобновления транзита)».

В «Нафтогазе» также заявили, что готовят газотранспортную систему Украины к приему газа из России, и что европейские страны получат газ через 36 часов после согласования транзита.

После возобновления прокачки НАК «Нафтогаз Украины» потребовал немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям. Компания подчеркивает, что 12 января 2009 года ОАО «Газпром» сделало заявление, что готово провести эксперимент по возобновлению подачи газа в ГТС Украины с целью возобновления его транзита в страны Европы.

13 января 2009 года в 00 часов 58 минут в ДК «Укртрансгаз» поступила факсограмма от ОАО «Газпром», в которой сообщалось о возобновлении снабжения газа с 9.00 13.01.2009 г. через ГИС «Суджа» (диаметр трубы 1400) в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки. Передачу газу предлагалось осуществлять для потребителей Балканского региона и Молдовы через ГИС «Орловка».

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.

Позже источник, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».

По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины.