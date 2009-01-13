Цена на газ может существенно снизиться
Уже во втором квартале
Во втором квартале 2009 года можно ожидать существенного падения мировых цен на газ. Об этом сообщила УНИАН представитель инвестиционной компании Galt & Taggart Securities Ukraine Татьяна ЧУБ.
По ее словам, из-за падения, в первую очередь, цен на нефть, а также достаточно мягкой осени и зимы в Европе цены на газ, как ожидается, сильно упадут. «Логично предположить, что они последуют за 74% падением с пика цены на нефть», - отметила Т.ЧУБ.
В этих условиях, по словам представителя инвестиционной компании, Россия своей основной целью в газовом конфликте видит получение наиболее высокой цены на газ, в первую очередь, для Украины, а также для других стран-потребителей. В этой связи она напомнила, что по итогам 2007 года Украина потребила 20% от общего объема российского экспорта газа.
«При замедляющемся росте экономик Европы и СНГ, самое время Газпрому выжать выгодную цену, чтобы поддержать российскую экономику, которая серьезно полагается на экспорт энергоресурсов и уже покачивается от дешевой нефти», - отметила Т.ЧУБ.
Кроме того, по ее мнению, в действиях России присутсвуют и политические мотивы. «Россиянам выгодно скомпрометировать Украину как надежного транзитера российского газа, чтобы ускорить строение трубоходов в обход Украины и попутно замедлить процесс интеграции нашей страны в Европу», - отметила Т.ЧУБ. «Так мы будем иметь меньше рычагов давления на Москву и останемся ближе к их сфере влияния», - добавила она.