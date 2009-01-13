Ющенко договорился с Медведевым о создании комиссии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО договорился с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о создании совместной комиссии по выяснению ситуации с транспортировкой российского газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, комиссия должна поставить все точки над “і” и выяснить, что произошло с 1 по 7 января.

«Мир и Европа должны знать правду, кто не выполнил обязательства», - добавил В.ЮЩЕНКО.