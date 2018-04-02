Новые обвинения Газпрома преследуют старые цели – ГТС Украины

«Газпром» 13 января развернул массированное наступление на информационном фронте, обвинив Украину в блокировании транзита газа в Европу. Россияне категорично заявляют о том, что как только газ был подан на «входе» в газотранспортную систему (ГТС) Украины, он тут же должен был появиться на «выходе» и начать поступать в Европу. При этом российские «газовики» полностью игнорируют пояснения специалистов «Нафтогаза», что для возобновления поставок в Европу необходимо не менее 36 часов. По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута , бескомпромиссность представителей «Газпрома» по-прежнему объясняется желанием, так или иначе, взять под свой контроль ГТС Украины.

Напомним сегодняшнее заявление официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, растиражированное российскими и украинскими СМИ. «На момент вынужденного прекращения поставок газа "Газпромом" 7 января транзитные магистрали на территории Украины были заполнены российским газом и, соответственно, должны обладать необходимым давлением для обеспечения синхронной подачи газа на входе и выходе из ГТС Украины. "Как только мы даём газ на вход, он должен появиться на выходе!" – заявляет "Газпром".

"В связи с этим заявления украинской стороны, что с момента поступления транзитного российского газа в ГТС Украины до момента его появления на западной границе Украины понадобится 36 часов, вызывают недоумение и не соответствуют действующему контракту", – заявил С.Куприянов.

Как отметил в интервью УНИАН А.Нарбут, «у Украины и России нет технического протокола, которым бы регламентировались технические условия поставок газа на 2009 год. Поэтому говорить о том, что давление в газотранспортной системе Украины должно было сохраняться после прекращения поставок российского газа в ГТС Украины, как минимум, не логично».

Эксперт напомнил, что украинская ГТС имеет две основных функции – транзит российского газа в Европу и обеспечение поставок газа украинским потребителям. «Таким образом, после приостановки транзита российского газа в Европу, ГТС Украины работала в реверсном режиме. При этом в системе возникают совершенно другие условия работы и давление», - отметил А.Нарбут.

Он убежден, что возобновление работы ГТС как транзитной магистрали для поставок российского газа в Европу с одновременным сохранением поставок газа украинским потребителям потребует не менее 36 часов. «Это время необходимо для выполнения определенных технических требований, все эти требования были четко сформулированы в факсограмме, которую НАК «Нафтогаз» направил «Газпрому», - пояснил он.

Среди технических требований, которые оговорены в факсограмме, эксперт отметил три основных пункта: «Первое – газ должен поставляться по тем направлениям, по которым он поставлялся, по состоянию на 31 декабря 2008 года. Второе – российской стороной должен быть подан определенный объем газа, который позволит увеличить давление газа в тех частях ГТС Украины, которые не были задействованы в период отсутствия поставок газа из России. И третье важное условие – необходимость учесть тот объем российского газа, который, пройдя через украинскую систему, будет уплотнять давление газа в трубах за пределами Украины. К примеру, давление газа в молдавской ветке газопровода, по которой газ поступает в Румынию, составляет всего 2 атмосферы вместо 40-41 атмосферы стандартного давления. Для того, чтобы газ из Молдовы двинулся дальше, в ее газотранспортную систему должно быть закачано 25 млн. кубометров газа», - уточнил эксперт.

Он также отметил, что Украина заявила российской стороне о своей готовности рассчитываться за технологический газ. «Все это составляет тот комплекс технических условий, без выполнения которых не может быть открыта заслонка украинской ГТС. В противном случае в системе может произойти резкий перепад давления, что приведет к порче оборудования и, как следствие, к инсинуациям о неудовлетворительном состоянии ГТС Украины», - сказал эксперт и добавил: «Исходя из всего вышесказанного, заявление Куприянова является не оправданным как с технической, так и с информационной точек зрения».

А.Нарбут подчеркнул, что, «выдвигая подобные требования, Россия старается отрезать Восток и Юг Украины от надежных поставок газа из подземных хранилищ газа, расположенных на Западе Украины. Следующим шагом «Газпрома» станут обвинения Украины в отборе газа. Ранее я уже называл такие действия России «блиц-кригом» с последующим «аншлюсом» (воссоединение – нем.) газотранспортной системы Украины. Стоимость ГТС Украины, по разным оценкам, составляет на сегодня от 25 до 35 миллиардов долларов, что представляет приблизительно половину от капитализации самого «Газпрома», - сказал эксперт.

По мнению А.Нарбута, «у «Газпрома» есть желание трансформировать мониторинговую группу европейских экспертов в постоянно действующий международный комитет, через который Россия могла бы управлять украинской ГТС. Еще одна цель – это дорого продать газ, закаченный “Газпромом” в европейские хранилища. В условиях падающего рынка это было бы сделать достаточно сложно, тогда как сейчас, в момент отсутствия поставок, этот газ расхватывается европейскими потребителями как горячие пирожки», - сказал А.Нарбут.

Что касается позиции украинской стороны, то она, по мнению эксперта, должна базироваться на прозрачности и полноте информирования европейских экспертов и общественности о технических требованиях, которые должны быть, безусловно, выполнены для восстановления транзита через Украину российского газа в Европу.

P.S. Председатель правления НАК «Нафтога Украины» Олег ДУБИНА просит Еврокомиссию содействовать в подписании технического протокола на транзит российского газа через территорию Украины. «Обращаемся к ПИБАЛГСУ с просьбой, чтобы был подписан технический протокол между «Газпромом» и «Нафтогазом», как мы на этом настаивали», - сказал О.ДУБИНА.

Также О.ДУБИНА добавил, что выполнить предложение «Газпрома» в том виде, в каком он их предложил, Украина не смогла. При этом он подчеркнул, что «газ зашел в Украину и дошел где-то до Диканьки (Полтавская область – УНИАН) и заслонку мы не открывали, так как нет такой возможности. И в 11 часов «Газпром» выключил машину»…

Петр Черных (УНИАН)