Украина подготовила проект технического соглашения по транзиту

Украина подготовила проект технического соглашения относительно технологического запуска приема и транзита российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что с 1 января украинская ГТС работает во внутреннем режиме, хотя такие области как Донецкая, Луганская и другие всегда зависели от российских поставок. “Поэтому очень важно, чтобы при возобновлении поставок эти области не остались без газа”, - добавил Президент.