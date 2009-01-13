Украина подготовила проект технического соглашения по транзиту
16:43, 13 января 2009Энергетика
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Сообщил Ющенко
Украина подготовила проект технического соглашения относительно технологического запуска приема и транзита российского газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Он подчеркнул, что с 1 января украинская ГТС работает во внутреннем режиме, хотя такие области как Донецкая, Луганская и другие всегда зависели от российских поставок. “Поэтому очень важно, чтобы при возобновлении поставок эти области не остались без газа”, - добавил Президент.
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