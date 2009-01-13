Газовый вопрос может решиться в ближайшие две недели

Решение вопроса по цене на газ для Украины и стоимости его транзита в 2009 году можно ожидать в ближайшие две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, так прокомментировал текущую ситуацию с газовыми переговорами аналитик компании «Драгон Капитал» Денис САКВА.

По его словам, дальнейшее затягивание конфликта приводит к истощению запасов газа в хранилищах “Нафтогаза”, а возможности “Газпрома” по ограничению его поставок также ограничены технологически.

Говоря о возможной цене на газ для Украины, Д.САКВА отметил, что европейские цены на газ завязаны на стоимости нефтепродуктов в предыдущие 6-9 месяцев (точная формула цены газа не публикуется).

“Если предположить (исходя из озвученных в прессе прогнозов), что средняя цена газа в Германии в 2009 году будет в пределах 250-350 долларов, то высчитав net-back (стоимость газа на границе Украины и России, минус цена транспортировки по территории Украины и восточной Европы), получаем цену порядка 200-250 дол. США/тыс. куб.м”, - отметил Д.САКВА.

По его словам, говорить о цене транзита довольно сложно, так как она зависит от многих факторов, которые включают в себя принципы учета и цену технологического газа.

Д.САКВА также отметил, что необходимо начать строить отношения с Россией на основании долгосрочных контрактов, уйдя от практики ежегодного определения цен на газ и транзит.