Владеет ли «РосУкрЭнерго» контрольными пакетами облгазов?

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил проверить факт пребывания в собственности «РосУкрЭнерго» контрольных пакетов облгазов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в частности, А.ТУРЧИНОВ поручил Антимонопольному комитету, Фонду государственного имущества и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку проверить и принять необходимые меры относительно изложенных в заявлении Дмитрия ФИРТАША фактов пребывания в собственности компании «РосУкрЭнерго» контрольных пакетов облгазов, которые покрывают 75% рынка газа в Украине.

Указанные органы государственной власти должны доложить результаты проверки Кабинету министров Украины до 1 февраля, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ в интервью российский газете “Ведомости” заявил о приобретении “РосУкрЭнерго” контрольных пакетов украинских предприятий по снабжению газом (облгазов и горгазов) и получении соответствующего контроля над 75% объема газа (почти 50 млрд. куб. м газа в год), который продается в Украине.

«RUE уже контролирует 75% продажи газа в Украине», - заявил Д.ФИРТАШ изданию. В то же время он не привел точный перечень приобретенных RUE украинских предприятий по снабжению газом.