Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допускает переход к европейским ценам на газ для Украины и на тариф на его прокачку по территории страны в течение двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня на пресс-конференции.

При этом он отметил, что такой переход должен проходить с учетом тенденций на мировых рынках нефти и газа.

«Это не обязательно делать за 3 года. Это можно сделать за 2 года. Это не является чем-то опасным. Однако уверен, что продуманный переход будет наиболее лучше для обеих сторон, чем декларация исключительно рыночных принципов как по транзиту, так и по цене на газ», - сказал Президент.

Вместе с этим В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что наиболее оптимальным считает вариант перехода на рыночные цены в течение трех лет, как и было ранее согласовано на уровне Президентов и премьеров России и Украины.

«Я хотел бы, чтоб украинская и российская стороны все же вернулись к букве и духу меморандума и договоренностям, которые мы достигли. Если этого не будет, конечно, мы будем вынуждены также идти на рыночный характер предоставления услуг по транзиту», - заявил Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что переход к европейским ценам в течение одного года неразумен. «Не будет продуманным шагом, если в режим рыночных отношений из-за позиции одной из сторон мы будем рассматривать ситуацию, когда к рыночному статусу мы… можем перейти за 365 дней… Теоретически и практически это можно сделать, дорогой будет плата обеих участников», - сказал Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО заявил, что цену на газ должны определять исключительно специалисты, а не политики. «Мне бы не хотелось, чтоб цену на газ устанавливали Президенты стран. Газ не должен быть политической категорией», - сказал он, подчеркнув, что задание политиков на сегодняшний день – «не блокировать рациональный переговорный процесс». «Жесты типа того - цена такая и никогда не будет другой, я уверен, для переговоров недопустимы. Я могу заявить, что цена на украинский транзит может составлять условно 10 долларов… Но я уверен, что после этой фразы мы будем рождать взаимные тупики», - сказал В.ЮЩЕНКО.