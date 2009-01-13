Ющенко: Украина не взяла ни одного кубометра из российского транзита

Украина не взяла ни одного кубометра газа из российского транзита, и рассчиталась с Россией за весь газ еще в декабре 2008 года.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не совершала несанкционированного отбора газа.

Более того, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина выделяла свой газ для обеспечения транзита российского газа. По его данным, Украина использовала 74 млн. кубометров своего газа.

«Мы свято выполняли, и будем выполнять обязательства по транзиту. Украина не сделала ни одного деструктивного шага, и не заслуживает тех оценок, которые раздаются», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также выразил готовность украинской стороны к конструктивным профессиональным переговорам с Россией относительно цен на газ и транзит.